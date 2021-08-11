Королева Летиція побувала в ресторані в ніжно-рожевій сукні: фото з Майорки

Королівська родина Іспанії відпочиває на Майорці. Для вечері в одному з фешенебельних ресторанів Балеарських островів Її Величність обрала легку ніжно-рожеву сукню.

Іспанська монарша родина зараз у відпустці. Король і королева з доньками відправилися на популярний курорт в Іспанії – Майорку. Там вони насолоджуються довгоочікуваним відпочинком і спілкуються з місцевими мешканцями й туристами.

Дивіться також Королева Летиція відпочиває на Майорці: фото в чорній сукні

Новий образ королеви Летиції

У ресторан на вечерю Її Величність прибула в ніжно-рожевій сукні з легкої тканини з чорними вставками. Вбрання мало короткі рукави, лаконічне декольте та вирізи збоку. Струнку талію Летиції підкреслив тканинний пояс у тон сукні. На відпочинку королева надає перевагу легкому взуттю, оскільки для офіційних зустрічей завжди обирає підбори. Тому look поєднала з чорними еспадрильями на низькій підошві та зав'язках.

Волосся вона зібрала в низький пучок, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках. На плечі в королеви була пляжна сумка блакитного кольору.



Королівська сім'я Іспанії на відпочинку / Фото Getty Images

Король Філіп VI на вечерю прийшов у неофіційному вбранні – джинсах, сорочці, рукави якої закотив, та коричневих туфлях. Іспанські принцеси також обрали легкий і стильний літній одяг, який підкреслив засмагу та юний вік. На обличчях усіх членів королівської родини були захисні маски, які в час пандемії коронавірусу стали незмінним атрибутом кожного їхнього виходу.