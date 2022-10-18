У розкішній червоній сукні: королева Летиція зачарувала елегантністю під час візиту в Німеччину

Королівське подружжя Іспанії прибуло з офіційним візитом до Німеччини. На одному з заходів Її Величність продемонструвала розкішний вечірній образ.

Королева Летиція та король Філіп VI були на прийомі у президентського подружжя Німеччини – Франка-Вальтера Штайнмайєра та Ельке Бюденбендер у палаці Бельв'ю в Берліні.

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Вишуканий look королеви Летиції

50-річна Її Величність одягнула на прийом розкішну червону сукню з кейпнакидкою зі старої колекції від Stella McCartney. Вартість такого вбрання складає 2764 долари. Поєднала її зі взуттям на підборах. Серед аксесуарів аутфіт Летиції довершили: золотий клатч, коштовний браслет з червоним камінням і масивні сережки. Волосся королева зібрала в акуратну зачіску, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на очах.

Король Філіп VI позував поруч із коханою у чорному смокінгу та білій сорочці. Їхні образи гармонійно поєднувалися.

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Зазначимо, цю сукню королева одягнула вдруге. У 2017 році Летиція з'являлася в ній на дні народженні короля Нідерландів Віллема-Олександра у Гаазі.

Нещодавно принц та принцеса Уельські відвідали Олімпійський парк імені королеви Єлизавети II. Елегантний образ Кейт Міддлтон активно обговорювали в мережі, – через її жакет Chanel, якому понад 25 років.