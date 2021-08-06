Королева Летиція в блакитній сукні здійснила сімейний вихід: фото

Королівська родина Іспанії відвідала Центр інтерпретації "Сьєрра-де-Трамунтана" та святилище Ллук, що на Майорці. Її Величність одягнула блакитну сукню з легкої тканини та доповнила її неординарними сережками.

Летиція завжди підкреслює одягом спортивну фігуру та демонструє свій стиль. Королева надає перевагу елегантному вбранню. Цього разу не було винятку.

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Образ королеви Іспанії

Для нового виходу з чоловіком і доньками Летиція обрала довгу асиметричну сукню блакитного кольору, що зав'язувалася збоку. Зазвичай вона доповнює образи різними клатчами, а для цієї літньої події обрала блакитно-білу екосумку.

Її Величність довершила аутфіт еспадрильями, що є її улюбленим літнім взуттям. Серед прикрас на ній були улюблена каблучка, яку подарували доньки, та неординарні срібні сережки. Волосся королева Іспанії вклала рівно, а на обличчі зробила повсякденний макіяж у коричневих відтінках.



Королівська сім'я Іспанії / Фото Getty Images



Королева Летиція / Фото Getty Images

Доньки королеви й короля також постали перед присутніми у легких літніх сукнях. На обличчях усіх членів монаршої родини були одноразові захисні маски, що є незмінними атрибутами усіх образів у час пандемії коронавірусу.