Випили вина: королева Камілла у вишуканій сукні зустрілася з ветераном Другої світової війни

Дружина короля Чарльза отримала нове призначення. Через це королева Камілла була змушена провести урочистий прийом у Кларенс-гаусі, на якому зустрілася з ветераном Другої світової війни.

Цікаво, що днями королева Камілла отримала нове призначення. Тепер вона є головнокомандувачкою Королівських уланів (бронетанковий кавалерійський полк).

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З нагоди нового призначення Камілла влаштувала 8 червня прийом у Кларенс-гаусі. Одним з почесних гостей став 99-річний ветеран Другої світової війни – лейтенант Майкл де Бург, якого вона нагородила медаллю Б'юкена.

Також королева вручила ветерану торт, щоб відсвяткувати його 100-річчя, яке наступить вже 11 червня. Разом з ветераном Камілла розрізала торт із золотим декором та випила трохи вина.

У Кларенс-гаусі Камілла також зустрілася з нинішнім полковником полку Річардом Чаррінгтоном і командиром, підполковником Віллом Річмондом.

Для урочистого заходу королева Камілла одягла сукню ME+EM у своєму улюбленому синьому відтінку. Вона була вільного фасону та з довгими рукавами. Свій образ дружина короля доповнила зачіскою, легким макіяжем та безліччю браслетів на зап'ястях, серед яких був її улюблений – від Van Cleef & Arpels.



Королева Камілла на прийомі в Кларенс-гаусі / Фото з сайту королівської родини

Що відомо про нове призначення Камілли: основне

Раніше головнокомандувачкою Королівських уланів була королева Єлизавета II. Це призначення вже покійна королева отримала від батька в 21-й день народження (у 1947 році).

Водночас для Камілли це призначення означає дуже багато, адже її батько, покійний майор Брюс Шанд, служив у 12-му уланському полку під час Другої світової війни, завоювавши Військовий хрест під час відступу до Дюнкерка 1940 року.

Цікаво, що Камілла підтримувала неофіційні стосунки з полком протягом багатьох років через зв’язок її батька. Востаннє вона зустрічалася з представниками полку у жовтні 2020 року через відеозв’язок.

Королівські улани – це броньований кавалерійський полк. Його знаменитий значок із зображенням черепа та схрещених кісток є одним із найбільш впізнаваних у британській армії та символізує девіз: "Смерть або слава".