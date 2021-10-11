"Копія": Сергій Бабкін вразив схожістю з зіркою серіалу "Гра в кальмара"
Джерело:інстаграм Сергія Бабкіна
Українського співака Сергія Бабкіна порівняли з актором з найпопулярнішого серіалу Netflix "Гра в кальмара". Музикант вирішив зробити колаж зі свого фото та фото зірки та приголомшив мережу.
Поки в Україні та в усьому світі серіал "Гра в кальмара" здобуває шалену популярність, у мережі з'являються різноманітні меми, ролики з відсиланнями до сюжету серіалу та спроби повторити його атмосферу чи навіть образи героїв. Один з користувачів інтернету помітив схожість між українським співаком Сергієм Бабкіним та актором Лі Чон Че.
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Сергій Бабкін схожий на актора з "Гри в кальмара"
Нещодавно підписник українського музиканта Сергія Бабкіна порівняв його з зіркою південнокорейської стрічки. Артист помітив схожість та зробив фотоколажі, де розмістив свій знімок та знімок актора Лі Чон Че.
Сергій Бабкін порівняв не тільки нові світлини, але й фото його та Лі Чон Че у молодості.
У коментарях написали, що я схожий на актора з популярного серіалу "Гра в кальмара". А ви як вважаєте? Схожий? І як вам серіал? Хто дивився? P.S. Виконавця головної ролі звуть Лі Чон Че, до речі,
– поділився Бабкін.
Сергій Бабкін і Лі Чон Че / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна
Сергій Бабкін і Лі Чон Че / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна
Реакція мережі
Шанувальники вражені схожістю співака з корейським актором. Про це вони активно пишуть в коментарях:
- "Клас";
- "Щось схоже точно є";
- "Легендарний корейський актор Сер Баб Кін";
- "А я дивився серіал і думав, когось він мені нагадує";
- "Ого. Дуже схожі";
- "Він ще й рухається, як ти";
- "Копія";
- "Так-так, схожий. Такий самий добряк";
- "Помітила, як тільки дивилась. Особливо, коли він перефарбувався в червоний, як ви колись".
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Що відомо про серіал "Гра в кальмара"
- Південнокорейська стрічка "Гра в кальмара" вийшла на Netflix 17 вересня 2021 року. Вона складається з 9 епізодів.
- Менш ніж за 2 тижні серіал завоював прихильність мільйонів кіноманів у 76 країнах світу, зокрема й в Україні. Він цілком може стати найпопулярнішим неангломовним серіалом.
- "Гра в кальмара" розповідає про 465 людей, які погоджуються на загадкову гру через фінансову скруту. Переможець один – всі решта помирають.