"Копія": Сергій Бабкін вразив схожістю з зіркою серіалу "Гра в кальмара"

Українського співака Сергія Бабкіна порівняли з актором з найпопулярнішого серіалу Netflix "Гра в кальмара". Музикант вирішив зробити колаж зі свого фото та фото зірки та приголомшив мережу.

Поки в Україні та в усьому світі серіал "Гра в кальмара" здобуває шалену популярність, у мережі з'являються різноманітні меми, ролики з відсиланнями до сюжету серіалу та спроби повторити його атмосферу чи навіть образи героїв. Один з користувачів інтернету помітив схожість між українським співаком Сергієм Бабкіним та актором Лі Чон Че.

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Сергій Бабкін схожий на актора з "Гри в кальмара"

Нещодавно підписник українського музиканта Сергія Бабкіна порівняв його з зіркою південнокорейської стрічки. Артист помітив схожість та зробив фотоколажі, де розмістив свій знімок та знімок актора Лі Чон Че.

Сергій Бабкін порівняв не тільки нові світлини, але й фото його та Лі Чон Че у молодості.

У коментарях написали, що я схожий на актора з популярного серіалу "Гра в кальмара". А ви як вважаєте? Схожий? І як вам серіал? Хто дивився? P.S. Виконавця головної ролі звуть Лі Чон Че, до речі,

– поділився Бабкін.



Сергій Бабкін і Лі Чон Че / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна



Сергій Бабкін і Лі Чон Че / Фото з інстаграму Сергія Бабкіна

Реакція мережі

Шанувальники вражені схожістю співака з корейським актором. Про це вони активно пишуть в коментарях:

"Клас";

"Щось схоже точно є";

"Легендарний корейський актор Сер Баб Кін";

"А я дивився серіал і думав, когось він мені нагадує";

"Ого. Дуже схожі";

"Він ще й рухається, як ти";

"Копія";

"Так-так, схожий. Такий самий добряк";

"Помітила, як тільки дивилась. Особливо, коли він перефарбувався в червоний, як ви колись".

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