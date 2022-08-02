Забирали українську символіку: як пройшов концерт в Казахстані, де розплакалася Дорофєєва

У місті Алмати відбувся благодійний концерт Voice of Peace. З артистами з Казахстану виступили відомі українські виконавці – Надя Дорофєєва, Монатік, Тіна Кароль. Глядачі прийшли на концерт з українськими прапорами та іншою символікою, але все це у них забирала охорона.

Люди, які зібралися на концерті, підтримали Україну. Глядачі мали багато української символіки, але з нею не пропускали до залу. Охорона забирала прапори, змушувала стирати нашу символіку з тіла та переодягатися, якщо вона була на одязі. Хоча влада Казахстану не виступає проти війни, народ цієї країни підтримує українців.

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Як на концерті в Казахстані забирали українську символіку

Перед концертом між охороною та глядачами виник конфлікт. Хоча концерт був з закликом до миру і зібрані там гроші віддають на допомогу українським дітям, але в залі не можна було розгортати українську символіку. Ця заборона була ініційована адміністрацією Алмати. Навіть сцену прикрасили не нашими стягами, а синьо-жовтими кульками.

Концерт ще не розпочався, а в людей відбирають прапори та стирають принти, намальовані на обличчях. На концерті був великий натовп, який підтримує Україну. Але їм не дали висловити свою громадянську позицію на Voice of Peace. Вважаю, що це нонсенс,

– розповів журналістам очевидець.

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Артисти, які виходили на сцену, відчували неймовірну підтримку залу. Надя Дорофєєва під час виконання однієї з пісень не змогла стримати сліз. Один з глядачів зміг пронести в зал український прапор і розгорнути його, але майже одразу після цього охоронці змусили віддати стяг.



На концерті в Казахстані забрали український прапор / Скриншот з tjournal

Хто ще з українських артистів був на концерті Voice of Peace

Казахи у соцмережах від початку повномасштабного вторгнення висловлюють солідарність українцям, однак активно не виступають проти війни. Їхні дії подібні до того, що роблять білоруси – підтримують українців, але бояться репресій з боку влади.

Також на Voice of Peace виступили Монатік та Тіна Кароль, які до війни часто приїжджали в Казахстан з концертами, мають там багато прихильників. Тіна виступила в розкішній синьо-жовтій сукні, що викликала захват у глядачів, які співали разом з артисткою.

Виступали й переможниця шоу "Голос країни" Данелія Тулешова, Айкін Толепберген, Асілбек та Сиримтай Енсепови і Argonya. Директор компанії Talent Corporation, яка організувала захід, Ерканат Абені зазначив, що збори від концерту в розмірі 50 тисяч доларів перекажуть до благодійного фонду Тіни Кароль для надання гуманітарної допомоги українським дітям, а також підтримки дитячих онкологічних лікарень України.