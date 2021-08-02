Андреа Бочеллі, Ротару і Потап: хто виступатиме на День Незалежності у Києві

Володимир Зеленський оголосив список заходів, які заплановані на День Незалежності у 2021 році. Серед них – традиційні вже концерти, де виступають попзірки України. Втім, в Україну завітає й іноземний виконавець – італієць Андреа Бочеллі.

Святкова програма Дня Незалежності 2021

Про концерти у День Незалежності президент повідомив 2 серпня під час виступу на форумі "Україна 30". Концерт Бочеллі відбудеться вдень 24 серпня, а концерт за участю українських зірок – ввечері о 18:00. Квитки на захід можна придбати тут.

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"Я гадаю, що і на землі, і на воді, і на небі буде відчутна енергія двох інших подій 24 серпня. Перша – це концерт Андреа Бочеллі. Кошти, зібрані на цьому концерті італійського генія, ми спрямуємо на подію українського генія – це Центр сучасного мистецтва "Музей Івана Марчука". Його перший цикл робіт називається "Голос моєї душі". Цей голос, як і голос душі усієї незалежної України, ми почуємо ввечері на НСК "Олімпійській" в День Незалежності країни – скорочено ДНК. Музика незалежності, як і прагнення незалежності – все це у нашій ДНК", – заявив Зеленський.

Що відомо про Андреа Бочеллі? Артист вважається одним з найвідоміших виконавців класичної музики. З 1994 року він продав понад 70 мільйонів дисків у світі. Любов до музики з'явились у нього ще в дитинстві, коли його лікували від глаукоми. Класична музика мала на нього заспокійливий ефект. Незважаючи на те, що співак повністю осліп, його впізнають в усьому світі, а в Голлівуді на Алеї слави він навіть отримав почесну зірку за внесок у театральне мистецтво – оперу.

"Пісні, які сповнюють надією…" – Зеленський

На концерті під символічною назвою "Найкращі пісні незалежності" українці почують як всім відомих естрадних зірок, так і оперних виконавців та навіть симфонічний оркестр.

Це велике свято, яке мають побачити всі українці, від малого до старого. Це прекрасна музика та пісні, які нам нагадують про минуле та сповнюють надією на прекрасне майбутнє. Українські пісні – у нашій ДНК,

– йдеться в анонсі до концерту.

До слова В Офісі Президента пояснили, чому на концерті до Дня Незалежності не буде Green Grey

Серед українських виконавців на головному стадіоні України можна буде почути:

Сергій Бабкін

Ірина Білик

Олег Винник

Воплі Відоплясова

Брати Гадюкіни

Валентин Дитюк

Тіна Кароль

Ніна Матвієнко

Арсен Мірзоян

Наталія Могилевська

Людмила Монастирська

Океан Ельзи

Віктор Павлік

Тарас Петриненко

Оля Полякова

Олександр Пономарьов

Потап

Софія Ротару

Руслана

СКАЙ

Скрябін

Христина Соловій

ТНМК

BRUTTO

DOROFEEVA

DZIDZIO

Go_A

JAMALA

KAZKA

MONATIK

MOZGI

TAYANNA

VERKA SERDUCHKA

Kyiv Symphony Orchestra

Національний академічний ансамбль імені Павла Вірського

Зазначимо, що серед списку виконавців у Києві виступить одіозна Софія Ротару, яка вже 8 років живе та працює в Росії.