Комарова та Єфросиніну назвали ворогами Росії: кумедна реакція українських зірок

Кремль не припиняє дивувати світ маразматичними рішеннями. Комітет захисту національних інтересів назвав ворогами Росії низку українських зірок. Серед них Маша Єфросиніна та Дмитро Комаров.

У списку "неугодних" Росії опинилися українські знаменитості, які чи не найактивніше висвітлюють звірства путінської армії. Це мандрівник Дмитро Комаров і телеведуча Маша Єфросиніна. Звичайно ж, вони не могли не похизуватися новим статусом у своїх соцмережах.

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Реакція Дмитра Комарова

Приймаю вітання! Почесне звання "ворог Росії". Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, "ворогів та зрадників РФ", цікава зібралася,

– пожартував Комаров в інстаграмі.

З новим титулом його привітав шоумен і ведучий Володимир Остапчук. "Мої вітання", – написав він.

Дмитра Комарова назвали ворогом Росії: фото

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Мандрівника розвеселило, що разом з ним у вороги записали боксера і брата мера Києва Володимира Кличка, а до зрадників зарахували Андрія Макаревича з "Машины времени", опозиціонера Олексія Навального, письменника Бориса Акуніна та лідера гурту "Аквариум" Бориса Гребенщикова. Він додав, що Росія, яка запроваджує тотальну цензуру, забороняє відкривати роти та знищує незалежні ЗМІ, скоро перевершить Північну Корею.

"Я мріяв поїхати у Північну Корею. Встигнути побачити минуле в сьогоденні. Але це тепер неактуально. Північна Корея у світлі сьогоднішніх подій скоро здасться продвинутою країною", – завершив Дмитро Комаров.

Реакція Маші Єфросиніної

Ось і день минув недаремно. Слава Україні,

– відреагувала Маша Єфросиніна в інстаграмі.

У коментарях її теж привітали та назвали гордістю України:

"Вітаю! Вас офіційно оголосили порядною людиною";

"Це як дошка пошани для українців! Ми пишаємось вами";

"Гордість України! Машо, дякуємо вам";

"Найпрекрасніша компанія, пишаюсь";

"Замість тисячі компліментів";

"Вітаю вас, Машо, з новим званням. Носіть з гордістю".

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Повний текст публікації Дмитра Комарова:

Приймаю вітання! Почесне звання "Ворог Росії" від Комітету захисту національних інтересів. Отже, я живу чесно і мені не соромно дивитися людям у вічі. Та й компашка нас, "ворогів та зрадників РФ", цікава зібралася – Макаревич, Кличко, Гребенщиков, Навальний та інші.

У будь-яких обставинах дуже просто визначити, яка зі сторін бреше. Та, що запроваджує тотальну цензуру, забороняє відкривати роти, знищує незалежні засоби масової інформації. Запроваджує списки неугодних.

Я мріяв поїхати у Північну Корею. Встигнути побачити минуле в сьогоденні. Але це тепер неактуально. Північна Корея у світлі сьогоднішніх подій скоро здасться продвинутою країною.