Колишня дівчина Майлі Сайрус стала мамою: ніжне фото

Блогерка Кейтлін Картер, яка мала роман з Майлі Сайрус, поки та була у сварці з ексчоловіком Ліамом Хемсвортом, створила власну сім'ю. Тижнем раніше зірка стала матір'ю хлопчика від коханого Крістофера Брока, але повідомила про це лише зараз.

Син Кейтлін Картер та Крістофера Брока народився ще 30 вересня, але про це зірка вирішила повідомити лише кілька годин тому. Вона показала ніжне фото, на якому годує малюка грудьми.

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Наш кремезний маленький хлопець, Роуен Картер Брок, народився 30.09.21 о 2:53, вага 8 фунтів 4 унції (близько 3,5 кілограмів). Всі щасливі і здорові, і так закохані,

– написала щаслива матуся в інстаграмі.



Кейтлін Картер стала мамою / Фото з інстаграму блогерки

Для Кейтлін – це перша дитина, а от Крістофер Брок виховує шестирічного сина від ексдружини. Пара зустрічалась з травня 2020 року і в червні 2021-го заявила про очікування малюка.



Кейтлін Картер оригінально повідомила про вагітність / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про роман Кейтлін та Майлі Сайрус