Сын Кейтлин Картер и Кристофера Брока родился еще 30 сентября, но об этом звезда решила сообщить лишь несколько часов назад. Она показала нежное фото, на котором кормит малыша грудью.

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Наш маленький коренастый парень, Роуэн Картер Брок, родился 30.09.21 в 2:53, вес 8 фунтов 4 унции (около 3,5 килограммов). Все счастливы и здоровы, и так влюблены,

– написала счастливая мамочка в инстаграме.



Кейтлин Картер стала мамой / Фото из инстаграма блогера

Для Кейтлин – это первый ребенок, а вот Кристофер Брок воспитывает шестилетнего сына от экс-жены. Пара встречалась с мая 2020 года и в июне 2021-го заявила что ждет малыша.



Кейтлин Картер оригинально сообщила о беременности / Фото из инстаграма звезды

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