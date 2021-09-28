Юрій Горовий і Потап (справжнє ім'я – Олексій Потапенко) перебувають у дружніх стосунках. Чоловіки познайомилися через спільного знайомого й тепер співпрацюють.

Цікаво Потап розповів, чому не хоче, щоб Настя Каменських спілкувалася з його ексдружиною

Стосунки Юрія Горового та Потапа

Юрій поділився, що Потапа представили йому, як музиканта. Тоді вони почали співпрацювати та дружити. Але до цього часто зустрічалися у спортзалі. Горовий займався водним поло у басейні "Динамо", туди також приходив Олексій. Чоловіки бачили один одного, але не знали.

Горовий розійшовся з дружиною, але прагнув, щоб в неї був чоловік. Тому, коли між Іриною та Потапом виникли романтичні стосунки, то Юрій лише був радий.

Ми друзі. Я не вважаю, що був його продюсером. У якийсь момент перестав жити з Ірою, як чоловік. Залишався лише для того, щоб у доньки був тато. Тому, коли Олексій почався зустрічатися з нею, мені стало легше,

– розповів Юрій.

Потап підтвердив, що все так і було. Він розпочав стосунки з Іриною вже тоді, коли вона офіційно була вільною жінкою. З Горовою артист розлучився у 2014 році, проте досі перебуває в чудових стосунках і співпрацює. Так само дружить з її першим чоловіком.

Репер зазначив, що Юрій Горовий – це та людина, яка приїде до нього о третій ночі після першого дзвінка.

Зазначимо, Ірина та Олексій майже п'ять років приховували розлучення. Ексзакохані пояснюють це тим, що у них була "відкрита рана", дуже важко переносили розставання. Вони виховують спільного 13-річного сина Андрія, який часто буває в будинку батька та його нової обраниці Насті Каменських.