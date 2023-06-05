Ексчоловік Ані Лорак на весіллі заявив про любов до України та передав "подарунок" окупантам

Колишній чоловік зрадниці Ані Лорак Мурат Налчаджиоглу зіграв весілля з коханою. Під час застілля він підніс тост за Україну.

Турецький бізнесмен Мурат Налчаджиоглу днями одружився з українкою Лілією у Конча-Заспі. У січні минуло 4 роки після його розлучення з Ані Лорак.

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Ексчоловік Ані Лорак підніс тост за Україну

На відміну від колишньої дружини, бізнесмен підтримує Україну. На весіллі він навіть зізнався у любові до країни та підніс тост на цю честь.

Любимо Україну і будемо любити. Російською спілкуємося, але з українською душею,

– сказав Мурат на весіллі.

Також Мурат Налчаджиоглу продемонстрував "подарунок", який передав окупантам. На світлині зображені боєприпаси із символічним підписом: "Мурат Налчаджиоглу, за Україну". Можливо, чоловік вирішив передати послання для загарбників саме з нагоди весілля.



Презент окупантам / Фото з інстаграм-сторіз

, Мурат Налчаджиоглу розсекретив стосунки з візажисткою Лілією у серпні 2020 року. Він освідчився дівчині в коханні наступного року. Вечірка з нагоди весілля пройшла у шикарному ресторані.

Зауважимо, подарунки чоловіка-військового з фронту показала днями Маша Єфросиніна. Тимур мститься окупантам за безсонні ночі дружини разом зі своїм загоном, що нищить техніку окупантів.

Позиція Мурата та його колишньої

Мурат Налчаджиоглу має турецьке громадянство, але з початку повномасштабного вторгнення не покинув Україну. Він пояснював, що це не через бізнес. Чоловік спілкується російською, але запевняв, що вчить українську. "Я люблю цю країну, тому я і тут. І бути тут у добрі часи, а коли щось недобре, тікати, їхати – це не мій стиль. Тому я тут і буду тут", – казав бізнесмен.

Тим часом Ані Лорак обрала протилежну позицію. Нещодавно вона намагалась вистелитися перед окупантами. Артистка приїхала до біженців з Донбасу та подарувала їм пральну машину. У День захисту дітей зрадниця закликала допомагати російському благодійному фонду, який начебто допомагає постраждалим дітям.