Зворотний відлік розпочато, – дружина Мірошниченка повідомила, коли забере сина з дитбудинку

Ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна отримали судове рішення і вже зовсім скоро заберуть 2-річного названого сина додому. Наразі хлопчик перебуває в дитячому будинку, що розташований в Житомирі.

Там 22 червня відбулося судове засідання, на якому Тімуру та Інні офіційно дозволили забрати хлопчика у свою сім'ю. Однак доведеться почекати ще деякий час, щоб це судове рішення набрало чинності.

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Коли Тімур Мірошниченко забере названого сина додому

В інстаграм-сторіс Інна повідомила, що 22 червня був дуже емоційним днем. Саме тоді подружжя отримало судове рішення.

Залишився останній крок – 30 днів для набрання рішення законної сили. Після цього він офіційно стане членом нашої сім'ї. Місяць. Зворотний відлік розпочато,

– написала зіркова матуся.



Коли Тімур Мірошниченко забере сина додому / Скриншот інстаграм-сторіс дружини

Подружжя разом з двома дітьми – 5-річною Мією та 3-річним Марком вже готується до зустрічі з новим членом сім'ї. Інна та Тімур давно мріяли про всиновлення, довго готувалися до цього важливого кроку і тепер рахують дні до того, як повернуться в Київ разом з малюком.

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