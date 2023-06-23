Зворотний відлік розпочато, – дружина Мірошниченка повідомила, коли забере сина з дитбудинку
Джерело:Інна Мірошниченко
Ведучий Тімур Мірошниченко та його дружина Інна отримали судове рішення і вже зовсім скоро заберуть 2-річного названого сина додому. Наразі хлопчик перебуває в дитячому будинку, що розташований в Житомирі.
Там 22 червня відбулося судове засідання, на якому Тімуру та Інні офіційно дозволили забрати хлопчика у свою сім'ю. Однак доведеться почекати ще деякий час, щоб це судове рішення набрало чинності.
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Коли Тімур Мірошниченко забере названого сина додому
В інстаграм-сторіс Інна повідомила, що 22 червня був дуже емоційним днем. Саме тоді подружжя отримало судове рішення.
Залишився останній крок – 30 днів для набрання рішення законної сили. Після цього він офіційно стане членом нашої сім'ї. Місяць. Зворотний відлік розпочато,
– написала зіркова матуся.
Коли Тімур Мірошниченко забере сина додому / Скриншот інстаграм-сторіс дружини
Подружжя разом з двома дітьми – 5-річною Мією та 3-річним Марком вже готується до зустрічі з новим членом сім'ї. Інна та Тімур давно мріяли про всиновлення, довго готувалися до цього важливого кроку і тепер рахують дні до того, як повернуться в Київ разом з малюком.
Тімур та Інна Мірошниченки всиновлюють дитину: що відомо
- У середині червня ведучий розповів, що нарешті знайшов дитину на всиновлення. Разом з коханою Тімур зібрав всі документи і чекав на рішення суду, щоб забрати сина додому.
- Хлопчик мешкає в дитбудинку в Житомирі, тому після першої зустрічі Інна та Тімур часто приїжджають до нього.
- Сину подружжя 2 роки, але він настільки маленький, що одяг для 9-місячної дитини для нього завеликий.