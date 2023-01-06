Нова кохана Остапчука натякнула, коли почався їхній роман: чи був тоді Остапчук одружений

Ведучий Володимир Остапчук зустрічається з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Дівчина натякнула, коли ж насправді розпочався їхній роман і розповіла, що найбільше цінує в чоловіках.

Шоумен Володимир Остапчук після розриву з Христиною Горняк довго не сумував і вже знайшов нову пасію. Як з'ясувалося, вони вже живуть разом, разом зустріли Новий рік.

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Катерина Полтавська про роман з Остапчуком

Закохані провели новорічну ніч у Львові, потім відпочивали в Трускавці. Дорогою до Києва Катерина вирішила відповідати на запитання підписників в інстаграм-сторіс. У дівчини поцікавилися, як відвести з сім'ї одруженого чоловіка, однак Катерина сказала, що не знає.

Також вона відповіла, що найбільше цінує в чоловіках щирість, дбайливість, вдячність, цілеспрямованість, дотримання своїх слів, порядність, відсутність шкідливих звичок. І до шкідливих звичок віднесла шлюб. Таким чином дівчина натякнула, що її роман з Остапчуком почався після розлучення чоловіка з Христиною Горняк.

Катерина Полтавська про роман з Остапчуком / Скриншоти інстаграм-сторіс дівчини

Ще одна підписниця запитала в Полтавської, як пережити зраду: "Він втратив того, хто його кохав. Ви нічого не втратили. Ви лише позбулися того, хто вас не гідний. Дайте собі час на постраждати й налаштуйтеся на те, що ви обов'язково зустрінете гідну людину, якщо відкриєте для неї своє серце. Я поки що не зустрічала випадків, коли дівчина після розлучення до кінця життя залишається самотньою. Чим швидше усвідомите це, тим швидше будете щасливою".

Так Полтавська вкотре натякнула, що Остапчук не зраджував колишній дружині з нею. Однак деталей особистого життя та нового роману дівчина все-таки не повідомляє.

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