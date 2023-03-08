"Коли фіт": Джамала яскраво переспівала вірусний хіт Майлі Сайрус у 8 березня
Джерело:Джамала
З нагоди 8 березня Джамала оригінально переспівала хіт Майлі Сайрус, що називають новим гімном жінок. Співачку засипають компліментами у коментарях.
Співачка Джамала приєдналась до українських зірок, які вітають сьогодні підписників з Міжнародним днем боротьби за права жінок. Вона оригінально долучилась до дописів, опублікувавши відео.
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Джамала переспівала хіт Майлі Сайрус
У ролику, що розмістила Джамала на своїй сторінці, співачка переспівує відомий хіт Майлі Сайрус Flowers. Цю пісню інколи називають новим гімном сильних жінок – у треці американська зірка розповідає про свою незалежність та самодостатність.
Ми можемо купити собі квіти. Можемо боротися за своє сьогодні й завтра. Нам під силу все. А ще, можемо бути крейзі, коли захочемо,
– підкреслила Джамала.
Джамала переспівала хіт Майлі Сайрус: відеоДодамо, що трек Майлі Сайрус, скоріш за все, присвячене її колишньому чоловіку Ліаму Хемсворту. Хоч співачка не називає імен у пісні й не дає прямих натяків, у тексті та відео знайшли чимало відсилань до її минулих стосунків. Детальніше про "пасхалки" та драматичну історію кохання Майлі і Ліама дізнавайтесь за посиланням.
Цікаво, що Джамала не тільки переспівала пісню, але й запозичила елементи образу американської зірки, у якому вона постала в популярному кліпі. Співачка одягнула золотисту сукню, доповнила аутфіт великими сонячними окулярами та нафарбувала губи яскраво-червоною помадою.
Шанувальники засипали артистку компліментами, привітали зі святом і запропонували заспівати разом із Майлі.
- "Яке ж чудове виконання. Як же я пишаюсь нашими виконавцями";
- "Коли фіт з Майлі?";
- "Круто вийшло";
- "Просто мегакруто, вже раз 15 прослухала";
- "Дуже цікаво вийшло";
- "Джамало, ти неперевершена";
- "Дуже гарно. Зі святом вас, Джа!".
Зауважимо, думками про 8 березня також поділилась телеведуча Катя Осадча. Вона вважає, що день, присвячений увазі жінок, повинен залишитися, але краще змінити дату в календарі. Жінка привітала своїх підписниць-берегинь.