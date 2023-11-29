Мене це дуже лякало, – KOLA пригадала, як застала початок війни в Ізраїлі

Чоловік співачки KOLA живе в Ізраїлі. Тож якось вона вирішила поїхати до нього, щоб провести разом час та налагодити свій емоційний стан. Втім, на передостанній день відпочинку угрупування ХАМАС вдерлося на територію Ізраїля. Співачка розповіла, як пережила той період.

Вона наголосила, що було дуже страшно. Втім, підтримка коханого, з яким вони таємно одружилися на початку року, допомагала впоратись з тривожністю.

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KOLA пригадала, як застала початок війни в Ізраїлі

З'ясувалося, що Анастасія та її коханий В'ячеслав були в цей момент вдома. Вони лежали та раптом почули сирену.

Ми лежали та почалася сирена,

– розповіла Анастасія.

Згодом з новин дізналися про вторгнення ХАМАС на територію Ізраїля. Співачка поділилася, що чула дуже багато вибухів.

Водночас у KOLA був запланований концерт у Лондоні, тож вона мала туди відправитися. На щастя, виконавиці вдалося вилетіти з країни. Дівчина поділилася, що перед відправленням почалася тривога, але все закінчилося добре.

Як реагував чоловік співачки

Виконавиця зауважила, що коханий весь час був спокійний та намагався її підтримувати. Водночас артистка розповіла, що бачила, яке насправді це для В'ячеслава, як для кожного єврея, горе.

Це було горе в його очах. І він намагався якось це сховати перед мною. Він став занадто спокійним і мене це дуже лякало, але я потім зрозуміла, що це в нього метод захисний. Він переживає, він не хоче, щоб я це бачила, він намагається, він не знає, що робити,

– розповіла KOLA.

Анастасія поділилася, що саме підтримка чоловіка дуже допомогла їй в цей період.

Інтерв'ю з KOLA: дивіться відео онлайн

Загострення конфлікту в Ізраїлі