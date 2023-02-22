Не пускають, – чому KOLA не може брати участь в Нацвідборі на Євробачення

Співачка KOLA прагне представити Україну на пісенному конкурсі Євробачення, однак через чинні правила навіть не може взяти участь у Нацвідборі. Що стало причиною цього – дізнайтеся далі.

Відверто про Нацвідбір KOLA (справжнє ім'я – Настя) розповіла в інтерв'ю 24 Каналу. Раніше артистка навіть подумати не могла, що буде повномасштабна війна, тому погодилася представляти Україну на "Новій хвилі". Зараз через це вона не може їхати на Євробачення.

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KOLA про Нацвідбір на Євробачення

Виконавиця зізналася, що думала про участь у Нацвідборі, але її туди не пускають. Все через те, що у 2016 році вона представляла Україну на "Новій хвилі". Тому зараз KOLA сподівається, що правила зміняться і колись вона зможе взяти участь у Нацвідборі.

Так, я думала, але мене туди не пускають, бо у 2016 році представляла Україну на "Новій хвилі". Але сьогодні всі ми обнулилися, всі допомагаємо, сподіваюсь, що колись правила зміняться і я зможу піти на Нацвідбір на Євробачення,

– сказала Настя.

Дівчина їхала на "Нову хвилю" з метою представити свою країну і була впевнена, що скоро Крим буде наш, що все те жахіття припиниться. Тепер KOLA розуміє, що дуже добре думала про тих звірів, які напали на нашу країну.



KOLA на концерті у Львові / Фото Христини Кобак, 24 Канал

За кого KOLA вболівала на Нацвідборі на Євробачення-2023

"Я підтримувала Jerry Heil, мені дуже сподобалися TVORCHI, сподобалися Tember Blanche, KRUTЬ. Я щаслива, що їдуть TVORCHI, бо це покаже Україну по-новому. Думаю, Європа вкотре буде вражена, що ми не здаємося, що у нас така стильова, зовсім інша, ніж минулого року, але теж дуже крута пісня і в іншому стилі", – розповіла співачка.

Зазначимо, Нацвідбір на Євробачення неможливий без скандалів. Бандуристка Марина Круть (KRUTЬ) ще раніше обіцяла, що це її друга та остання участь у Нацвідборі на Євробачення. Попри те, що судді поставили їй максимальну кількість балів, українці віддали перевагу гурту TVORCHI. Артистка не перемогла у відборі й заявила, що більше не братиме участь в цьому конкурсі.