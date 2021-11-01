Кохана Іраклі Макацарія показала стильний осінній образ: нові фото
Джерело:інстаграм Лізи Чичуа
Герой "Холостяка-6" Іраклі Макацарія зустрічається з грузинкою Лізою Чичуа. У соцмережах красуня інколи публікує світлини, на яких показує стильні образи.
У гардеробі Лізи переважає елегантний одяг. З допомогою вбрання дівчина часто підкреслює свою витончену фігуру.
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Осінній образ Лізи Чичуа
Обраниця 36-річного Іраклі позувала на камеру в стильному коричневому пальті, що зав'язувалося на талії. Під неї одягнула чорну водолазку. Волосся Ліза зібрала в зачіску ззаду й одягнула на голову стильну хустину.
На плечі в дівчини була маленька чорна сумочка. Також оригінальним доповненням її осіннього аутфіту стали окуляри з темними лінзами. На обличчі Чичуа зробила легкий макіяж. А яскравим акцентом її образу став манікюр. Нігті красуня нафарбувала червоним лаком.
Осінній look Лізи Чичуа / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
Осінній look Лізи Чичуа / Фото з інстаграму Лізи Чичуа
У коментарях прихильники засипали Лізу компліментами.
- "Вам дуже пасує такий образ!"
- "Гарна і дуже тендітна!"
- "Дуже красива!"