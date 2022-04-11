Клопотенко пояснив, чому львівське бістро має назву "Інші": "Ми інші, ми – не росіяни"

Український кухар Євген Клопотенко у час російсько-української війни відкрив свій другий заклад, але вже не у столиці, а в Львові під назвою "Інші". Така лаконічна і проста назва вийшла не просто так. Цьому посприяли кілька передумов.

Як розповів шеф-кухар в інтерв'ю 24 каналу, ця назва "лежала" 3 роки серед багатьох інших. Її придумала копірайтерка Євгена – Анна Лісовська.

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"Коли ми придумали назву для "Сто років тому вперед", то автором назви стала моя копірайтерка Анна Лісовська. Вона ж і придумала 10 назв для нового закладу, одна з яких була "Інші". Але тоді воно якось не лягало. Але перед відкриттям ми покреативили, і я згадав про ці "Інші" – і воно вже зовсім інших сенсів, абсолютно. "Сто років тому вперед" – це не "Інші". 3 роки ця назва лежала, і в потрібний момент спливла, коли ми почали придумувати різні назви", – каже кухар.

Чоловік продовжив, що така назва ще є промовистою тим, що для Львова він та його команда – інші. Та й загалом народ зараз абсолютно інший.

Ну, "Інші" – тому що для Львова ми інші. В нас українська кухня, але інша українська кухня. Борщ, звичайно, автентичний, але от салат з топінамбуром – вже трішки інший, ніж всюди. Ну, і тому, що ми – українці. Всі вже знають, що ми інші, що ми не росіяни, що ми просто стали іншою нацією. І так все збіглося в один день,

– додав Євген.

Інтерв'ю з Клопотенком у відеоформаті: дивитись онлайн