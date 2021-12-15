Класний хлопець, – Потап розповів про бізнес з екскоханим Насті Каменських
Джерело:"Зірковий шлях"
Український репер та продюсер Потап має ресторанний бізнес, де партнерами є його дружина Настя Каменських та її колишній хлопець Володимир Дятлов.
Репер завжди хотів займатися чимось пов'язаним з їжею. Раніше він мав власний Mozgi Bar, що був розташований у центрі столиці. Та через деякий час заклад довелося закрити.
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Потап про бізнес з колишнім дружини
Перший досвід ведення ресторанного бізнесу виявився невдалим для Потапа, однак він не зупинився. Вирішив спробувати ще раз, цього разу вже з дружиною та її колишнім хлопцем.
Хлопець, який був з Настею до мене, дуже класний. Це Вова Дятлов. Він разом із партнером Микитою Силіним відкрив ресторан у Миколаєві. Ми з ним добре потоваришували, багато разів були в тому закладі. Одного разу Вова сказав: "Якщо ви захочете щось відкрити в Києві, ми готові інвестувати".Нагадаємо, раніше Потап вже розповідав про екскоханого дружини. У 2006 році вона разом із Володимиром і його сім'єю потрапила в ДТП. Тоді артистка отримала травми голови та ноги, а Дятлов втратив батьків і сестру. Після цього вони зустрічалися ще 3 роки.