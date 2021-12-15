Класний хлопець, – Потап розповів про бізнес з екскоханим Насті Каменських

Репер завжди хотів займатися чимось пов'язаним з їжею. Раніше він мав власний Mozgi Bar, що був розташований у центрі столиці. Та через деякий час заклад довелося закрити.

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Потап про бізнес з колишнім дружини

Перший досвід ведення ресторанного бізнесу виявився невдалим для Потапа, однак він не зупинився. Вирішив спробувати ще раз, цього разу вже з дружиною та її колишнім хлопцем.

Хлопець, який був з Настею до мене, дуже класний. Це Вова Дятлов. Він разом із партнером Микитою Силіним відкрив ресторан у Миколаєві. Ми з ним добре потоваришували, багато разів були в тому закладі. Одного разу Вова сказав: "Якщо ви захочете щось відкрити в Києві, ми готові інвестувати".