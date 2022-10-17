Єгор Гордєєв розповів, як сильно постраждав його будинок у Шевченківському районі Києва

Вранці 17 жовтня дрон-камікадзе влучив у житловий будинок у Шевченківському районі Києва. Його частина зруйнована вщент. Впритул до розбомбленої будівлі стоїть новобудова, в якій живе ведучий Єгор Гордєєв. Як з'ясувалося, вибухова хвиля була наскільки сильною, що на його будинку утворилася тріщина.

Єгора Гордєєва не було вдома під час того, як у сусідньому будинку пролунав вибух, він перебував в укритті. У перерві між повітряними тривогами ведучий встиг зайти додому й в ефірі телемарафону розповів, чи вціліла його квартира, і що сталося з будинком.

До теми Ведучий Єгор Гордєєв показав свій будинок у Києві, який мало не розтрощив дрон-камікадзе – фото

Як будинок Єгора Гордєєва постраждав від атаки дронів-камікадзе

Повибивало шибки. У мене на балконі шибки фактично з усіх вікон, які вище за мене. Там прибирати і прибирати, але це дрібниці в порівнянні з тим, що зараз відбувається в тому будинку. Хвиля вибухова була така сильна, що мій будинок, який стоїть впритул, отримав тріщину. Все-таки пошкоджено будинок достатньо суттєво,

– розповів Єгор Гордєєв.

На щастя, сусіди телеведучого спустилися в паркінг після сигналу повітряної тривоги, тож жертв і постраждалих вдалося уникнути.

"Перші удари, які були до того фатального вибуху в сусідньому будинку, були чутні, наче це гупає безпосередньо по твоєму будинку. Ми вже вдруге в цьому кварталі переживаємо ці атаки. В принципі вже всі чітко розуміють, що робити, як робити – спускаються в паркінг", – наголосив шоумен.

Не пропустіть "Хай засунуть собі в ср*ку": зірковий бомонд емоційно реагує на атаку Києва дронами-камікадзе

Як Шевченківський район Києва оговтується після прильоту

За словами журналіста, на місці прильоту працюють рятувальники, завали все ще розбирають, а по всьому Шевченківському району велике задимлення.

Зараз тут досі тривають рятувальні роботи. ДСНСники працюють просто в пеклі. Зараз усе в диму,

– розповів Єгор Гордєєв.

Він також додав, що попередній ракетний удар росіян, який стався тиждень тому 10 жовтня, дуже згуртували киян, тож зараз вони об'єднані як ніколи й підтримують одне одного.

"З приводу того, як оговтується район, тому що як не крути, але це епіцентр уже другий тиждень. Люди так об'єдналися. По-перше, я дізнався про всіх своїх сусідів, я нарешті познайомився. Ми нарешті знаємо одне одного в обличчя, знаємо, хто чим живе, на якому поверсі. І це приємно. Це ті приємні моменти, які відбуваються в українців під час серйозних емоційних сплесків і випробувань", – з усмішкою заявив Єгор Гордєєв.