У НСПУ кажуть, що Булгаков є ідеологом "русского міра", адже він люто ненавидів Україну та паплюжив її у своїх творах.

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Чому варто відкрити музей Кошеля замість Булгакова

Булгаков є одним з предтеч горезвісного "русского міра", і це яскраво відбито в його небезпечних книжках, де він оспівав і возвеличив не лише царат і монархію, а й нелюдську жорстокість, яка притаманна росіянам і є основною рисою російської нації. Його зневажливе пихате ставлення до України викликає тільки щирий гнів і відчуття огиди,

– йдеться в заяві.

Тож спілка письменників України пропонує закрити музей Булгакова, всі експонати передати на архівне зберігання в Національний музей літератури, а на його місці відкрити музей композитора Олександра Кошиця. Він, до речі, мешкав у цьому будинку до 1906 року.

"Його заслуги як українського культурного діяча є дуже вагомими не лише для України, а й для всього світу. Тому увічнення пам'яті цієї видатної постаті буде і логічним, і беззаперечним, і слушним", – наголосили в НСПУ.

Що на це відповіла директорка музею Булгакова

На заяву Секретаріату Національної спілки письменників України відреагувала Людмила Губіанурі – директорка музею Булгакова.

"Перед тим, як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони і займалися протягом своєї багатої історії", – дорікнула вона у фейсбуці.