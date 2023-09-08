Приклад моральної деградації, – МЗС відреагувало на приїзд китайських "гастролерів" у Маріуполь

Днями в маріупольському драмтеатрі, який росіяни знищили ще в березні 2022 року й зараз нібито відбудовують, виступила китайська оперна співачка Ван-Фан. Вона заспівала відому радянську пісню "Катюша"..

Окрім неї до міста приїхали й інші проросійські журналісти та блогери з Китаю. На візит "китайських гастролерів" рішуче відреагували в МЗС України.

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МЗС відреагувало на виступ китаянки в драмтеатрі в Маріуполі

Як повідомляється, приїзд виявився незаконним, оскільки грубо порушує законодавство України, яке регулює перетин державного кордону іноземцями.

Виконання китайською оперною співачкою Ван-Фан пісні «Катюша» на руїнах драмтеатру в Маріуполі, в якому російська армія вбила понад 600 невинних людей — приклад повної моральної деградації,

– зазначив речник МЗС Олег Ніколенко.