Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі здійснили перший світський вихід після народження сина
Джерело:24 канал
Актори "Гри престолів" та зіркові батьки Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі вперше після новини про поповнення в родині з'явилися на світському заході. Вони відвідали Met Gala у приголомшливих образах.
14 вересня 2021 року пройшла довгоочікувана подія – бал Інституту костюма Met Gala. Вперше за довгий час зірки зібралися на червоній доріжці у захопливих, епатажних та незвичних образах. Окрім того, шанувальники змогли побачити знаменитостей, які вже давно не виходили у світ.
Варто побачити Met Gala 2021: зіркові пари приголомшили образами на червоній доріжці
Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі на Met Gala
Вперше після народження дитини на публіці з'явилися зірки "Гри престолів" Кіт Гарінгтон та Роуз Леслі. Вони вийшли у світ не тільки як подружжя, але і як новоспечені батьки.
На гучну фешн-подію Кіт Гарінгтон одягнув чорно-білий костюм від бренду Yves Saint Laurent, доповнивши образ метеликом та білосніжною сорочкою.
Новоспечена матуся мала не менш вишуканий вигляд. Вона позувала перед об'єктивами у лимонній сукні довжини міді без бретелей та з багатошаровою спідницею і відвертим декольте.
Вбрання від бренду Oscar de la Renta Роуз Леслі доповнила оранжевими босоніжками та сережками-підвісками. Вона елегантно зібрала волосся у пучок, зробивши на обличчі макіяж. Акторка підкреслила очі тінями та нафарбувала губи яскраво-малиновою помадою.
Кіт Гарінгтон і Роуз Леслі / Фото Getty Images
Батьківство Кіта Гарінгтона і Роуз Леслі
- Рік тому громадськість вперше несподівано дізналась про вагітність Роуз Леслі. Акторка стала героїнею номеру журналу Make Magazine. Вона знялась у фотосесії, де показала округлий животик.
- У лютому стало відомо, що сім'я Кіта і Леслі поповнилася. Папараці сфотографували подружжя на прогулянці з сином. Самі батьки не коментували жодних новин, але джерело, близьке до пари, повідомило, що вони неймовірно щасливі.
- На початку серпня Кіт Гарінгтон вперше дав інтерв'ю, де розповів, як почувається у ролі батька. Він зізнався, що радий піклуватися про свою маленьку копію: "Кожен день я прокидаюся і дбаю про це маленьку людину, і тепер ми – частина єдиного цілого. Я думаю, що найбільше мене дивує в батьківстві те, що ви тепер єдине ціле, ви троє, і вам потрібно знайти абсолютно нову динаміку".