Пишаюся цим, – у Кіркорова "підгорає" через появу в "чорному списку" Мінкульту

Філіп Кіркоров поповнив список осіб, які загрожують національній безпеці України. Російський співак та продюсер вже відреагував на цю новину, при чому – вкрай емоційно.

Росіянин саркастично назвав рішення "новиною дня". Він бідкається, що внесення у чорний список народного артиста України "вже звучить як абсурд".

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Кіркоров посипав звинуваченнями й образами

Кіркоров, який регулярно виступає в окупованому Криму, у всьому звинувачує українську владу. Він переконаний, що у такий спосіб чиновники лише намагаються "набрати собі бонусів".

Єдине, про що ці недалекі люди не знають та чого вони не розуміють, що творчість зараз – не заборонити. Музику не закрити папірчиком чи кордоном,

– цинічно наголосив співак.

Далі – ще епічніше. На думку Кіркорова, потрібно подякувати та за це рішення й гордитися включенням у "чорний список". Він впевнений, що це може додати йому популярності.

"Насправді це не Кіркоров, це Росія. Ненависть до Росії захльостує... Якщо Кіркоров стає загрозою для держави, то цю державу можна лише пожаліти", – обурився росіянин.

Реакція Кіркорова на появу в "чорному списку" Мінкульту: дивіться відео

Допис Кіркорова прокоментувала, зокрема, російська телеведуча та актриса Евеліна Бледанс, його "колега" по списку. "Вітаю тебе, дорогий Філіпе, у списку небезпечних. Нас тут багато", – написала вона.

Кіркоров у "чорному списку": що відомо

Лист від СБУ, у якому мовилося про включення Кіркорова до списку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, надійшов до Мінкульту 11 червня. Відомство внесло його до "чорного списку" 22 червня.

У Службі безпеки України пояснили, що співак часто проводив пропагандистські концерти. Він висловлювався на підтримку окупації Криму й називав півострів "російською територією".