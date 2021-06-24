Кіркоров став загрозою нацбезпеці – Мінкульт вніс його в "чорний список"

Співак і продюсер з Росії Філіп Кіркоров відтепер перебуватиме у списку осіб, які загрожують національній безпеці України. Туди він потрапив за рішенням СБУ.

Список таких осіб формує Міністерство культури й інформаційної політики України. Про внесення туди Кіркорова воно відзвітувало 23 червня.

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Кіркоров – загроза нацбезпеці України

Як свідчить повідомлення Мінкульту, 11 червня туди надійшов лист від Служби безпеки України. У документі мовилося про включення артиста Філіпа Бедросовича Кіркорова до списку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України.

22 червня Мінкульт належним указом вніс Кіркорова до "чорного списку".

При цьому у міністерстві наголосили, що не вони вирішують, хто до списку потрапляє, бо не мають таких повноважень. А процедура внесення до нього тих чи інших осіб "автоматична".

Філіп Кіркоров неодноразово підтримував окупацію Росією Криму. А ще й регулярно їздить туди в обхід українського законодавства.І при цьому досі Кіркоров залишається народним артистом України.

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