Кирило Буданов зізнався, що зараз одружений вдруге: коли було перше весілля

Очільник ГУР Кирило Буданов у новому інтерв'ю розповів нові подробиці особистого життя. Зокрема, зізнався, що Маріанна є його другою дружиною.

Оскільки розвідник дуже рідко розповідає про сім'ю, то будь-які деталі завжди викликають інтерес у публіки. Раніше ніхто не знав, що Буданов одружений вдруге.

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Кирило Буданов розповів про перший шлюб

Буданов почав працювати в ГУР ще у 2007 році. Тоді закінчив училище, мав звання лейтенанта. Його не злякали проблеми з зарплатою, житлом. Теперішній очільник ГУР підкреслив, що у нього були інші пріоритети.

А у 2009 році Буданов вперше одружився.

Зміна курсу пішла й індексація трошки змінилася в зарплатні до реального рівня,

– пожартував очільник ГУР.

До цього Кирило не розповідав про перший шлюб. З усмішкою каже, що є ще якісь таємниці. Однак той союз тривав недовго. Вже у 2013 році Буданов вдруге одружився. Його обраницею стала Маріанна, з якою днями відсвяткував 10-ту річницю весілля.



Кирило Буданов з дружиною Маріанною / Фото з соцмереж

Що відомо про другу дружину Буданова

Маріанна за освітою є психологинею. Раніше вона балотувалася в депутати Київради та деякий час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.

23 лютого 2022 року, за декілька годин до початку повномасштабного вторгнення, Маріанна разом з чоловіком приїхала у його кабінет, де вони разом живуть до нині.

"Моє щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті", – розповів очільник ГУР.