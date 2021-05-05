Кім Кардашян засвітила звабливе тіло у крихітному бікіні: гаряче фото

Американська знаменитість Кім Кардашян потішила прихильників новим спекотним знімком. Вона позувала в купальнику, а тому продемонструвала спокусливе тіло.

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян обожнює влаштовувати спокусливі фотозйомки. Вона знає, як підкреслювати розкішні форми, тому її фото завжди набирають безліч вподобань та коментарів.

Спекотно Топлес і з зухвалою зачіскою: Alyona Alyona вразила сміливим образом

Еротичні фото Кім Кардашян

Нові спекотні світлини американська знаменитість зробила на відпочинку. Вона позувала перед об'єктивом у крихітному бежевому бікіні, що підкреслювало пишні груди та стегна Кім Кардашян.

Зверху зірка накинула світло-зелену вкорочену сорочку, яка вдало зробила акцент на тонкій талії. Кім Кардашян доповнила пікантний образ великими сонцезахисними окулярами, а також помітний був її білий манікюр. На обличчі світська левиця не робила макіяж, тож похизувалась натуральною вродою.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Зухвалі образи Кім Кардашян