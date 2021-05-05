Кім Кардашян засвітила звабливе тіло у крихітному бікіні: гаряче фото

5 травня 2021 , 19:27
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Джерело:

інстаграм Кім Кардашян

Американська знаменитість Кім Кардашян потішила прихильників новим спекотним знімком. Вона позувала в купальнику, а тому продемонструвала спокусливе тіло.

Світська левиця та зірка реаліті-шоу Кім Кардашян обожнює влаштовувати спокусливі фотозйомки. Вона знає, як підкреслювати розкішні форми, тому її фото завжди набирають безліч вподобань та коментарів.

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Еротичні фото Кім Кардашян 

Нові спекотні світлини американська знаменитість зробила на відпочинку. Вона позувала перед об'єктивом у крихітному бежевому бікіні, що підкреслювало пишні груди та стегна Кім Кардашян. 

Зверху зірка накинула світло-зелену вкорочену сорочку, яка вдало зробила акцент на тонкій талії. Кім Кардашян доповнила пікантний образ великими сонцезахисними окулярами, а також помітний був її білий манікюр. На обличчі світська левиця не робила макіяж, тож похизувалась натуральною вродою.


Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян


Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян 

Зухвалі образи Кім Кардашян

  • Знаменитість позувала на ліжку у спокусливій сукні;
  • Кім Кардашян разом із сестрою Кайлі Дженнер засмагали у відвертому бікіні;
  • Світська левиця показала фігуру у незвичній сукні.
Автор: Надія Біленко