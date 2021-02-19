Кім Кардашян засвітила апетитний бюст у провокативному топі: фото сміливого образу

Світська левиця Кім Кардашян навіть в розкішному маєтку в Лос-Анджелесі демонструє звабливі образи. Вона підкорила мережу новими сміливими фото, на яких позувала в провокативному топі з акцентом на груди та штанах.

За сторінкою Кім Кардашян в інстаграмі стежать 205 мільйонів користувачів. Тому увагу публіки зірка повинна підігрівати навіть тоді, коли в США не відбувається жодних світських заходів і вечірок. Так, модель влаштувала домашню фотосесію в провокативному вбранні.

Гаряче Кім Кардашян похизувалася грудьми у мінібікіні: гаряче фото

Сміливий образ Кім Кардашян

Знаменитість одягла вільні штани пісочного кольору в стилі стрітстайл з численними кишенями, які поєднала з взуттям на шпильках і з гострим носком. Однак головною родзинкою look став відвертий короткий топ з довгими рукавами і зав'язками на спині та талії. Вбрання нагадувало сорочку, однак прикривало лише пишний бюст Кім Кардашян, оголивши струнку талію.

Світська левиця розпустила і ледь накрутила довге волосся для домашньої зйомки. З аксесуарів вона підібрала стильні сонцезахисні окуляри з леопардовим принтом, а макіяж зробила з акцентом на очах і нюдовою помадою.

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Варто додати, що за останні тижні Кім Кардашян помітно схудла. У мережі вже встигли припустити, що так на зірці позначилося складне розставання з чоловіком Каньє Вестом. За інформацією інсайдерів, подружжя більше не розмовляє одне з одним, а сам репер дуже стривожений і засмучений через неминуче розлучення.