Кім Кардашян заснула в кріслі стиліста і стала мемом: кумедне фото

3 березня 2021 , 14:15
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Джерело:

інстаграм Кріса Епплтона

Світська левиця Кім Кардашян завжди має ідеальний та "глянцевий" вигляд. Але, як і всі інші люди, вона може сконфузитись у близькому колі людей і згодом стати зіркою соцмереж. Відвідини стиліста завершились тим, що вона стала справжнім мемом.

Стиліст Кріс Епплтон опублікував у своєму інстаграмі фото, де "чарує" над волоссям своєї клієнтки Кім Кардашян, поки та з відкритим ротом заснула у перукарському кріслі. Сам стиліст виглядає серйозним, додаючи своїм виразом обличчя іронічності фото.

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"Люблю тебе, Кім", – підписав Кріс допис в мережі.

На нього миттєво відреагувала сама героїня кадру і заявила, що ненавидить його. "Чорт, я тебе ненавиджу! Ти вимотав мене", – написала коментар Кім Кардашян.

Реакція фанатів

  • "Вона тебе вб'є!"
  • "Лол, ти з біса добре знаєш, що Кім спить".
  • "Вона може хоч інколи виглядати неідеальною?"
  • "Вона збирається взяти у тебе документ про нерозголошення".
  • "Найбільш кумедна фотографія Кім, яку я коли-небудь бачив".
  • "Лол, вона дозволила це? Дивовижно".
  • "Спляча красуня".

Знімок швидко зібрав 170 тисяч вподобань та розлетівся мережею:

"Я, коли знову відкриються кінотеатри".

"Чотири типи настрою у 2020 році".

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