Кім Кардашян заснула в кріслі стиліста і стала мемом: кумедне фото

Джерело:інстаграм Кріса Епплтона
Світська левиця Кім Кардашян завжди має ідеальний та "глянцевий" вигляд. Але, як і всі інші люди, вона може сконфузитись у близькому колі людей і згодом стати зіркою соцмереж. Відвідини стиліста завершились тим, що вона стала справжнім мемом.
Стиліст Кріс Епплтон опублікував у своєму інстаграмі фото, де "чарує" над волоссям своєї клієнтки Кім Кардашян, поки та з відкритим ротом заснула у перукарському кріслі. Сам стиліст виглядає серйозним, додаючи своїм виразом обличчя іронічності фото.
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"Люблю тебе, Кім", – підписав Кріс допис в мережі.
На нього миттєво відреагувала сама героїня кадру і заявила, що ненавидить його. "Чорт, я тебе ненавиджу! Ти вимотав мене", – написала коментар Кім Кардашян.
Знімок швидко зібрав 170 тисяч вподобань та розлетівся мережею:
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