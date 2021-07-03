Я дотрималась дрес-коду, – Кім Кардашян пояснила свої зухвалі образи у Ватикані

Світська левиця Кім Кардашян провела відпустку в Римі. Зухвалі образи, які вона підбирала для виходів у Ватикані, встигли наробити шуму в мережі. Зірка поспішила виправдатися перед фанами і заявила, що дотримувалась дрес-коду.

Разом з супермоделлю Кейт Мосс та її донькою Лілою Кім Кардашян відвідала найпопулярніші пам'ятки Риму – знаменитий Фонтан ді Треві, Апостольський палац, Сікстинську капелу та собор Святого Петра. Для ефектних появ знаменитість підбирала мінісукні та мереживні вбрання з вирізами.

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У мережі встигли засудити світську левицю, яка не стала змінювати свій стиль навіть у резиденції Папи Римського у Ватикані. Вона спокійно відреагувала на критику та запевнила, що прикривалась чорним шкіряним жакетом.

Не хвилюйтеся, я дотримувалася дрес-коду і повністю прикрилася, коли була в базиліку Святого Петра та в Сікстинській капелі,

– заявила Кім Кардашян.

У новому дописі зірка зізналась, що отримала неймовірні враження від Ватикану. Вона залишилась у захваті від знакових творів мистецтва, архітектури та давньоримської скульптури. Найбільше Кім Кардашян вразили роботи Мікеланджело.

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Однак фоловери Кім Кардашян залишились незадоволеними не лише аутфітом, який вона демонструвала в резиденції Папи Римського, а й численними фото в католицьких соборах: