Спокусниця Кім Кардашян випнула пишні груди та сідниці у бікіні

Джерело:інстаграм Кім Кардашян
Зірка соціальних мереж Кім Кардашян зараз перебуває у стадії шлюборозлучного процесу з Каньє Вестом, втім, це не заважає їй відпочивати та ніжитись під сонцем. Нове фото – цьому доказ.
Кім Кардашян обожнює купальники коричневих відтінків і цим самим задає тренди у світі. Вони чудово гармоніюють із засмаглим тілом зірки та підкреслюють її форми тіла. Новий купальник, що складався з трусиків та бюстгальтера, ледь прикрив її пишні груди та інтимні зони.
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Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян
Кім зручно вмостилась на лежаку біля басейну, відпочиваючи на подвір'ї розкішного маєтку. Її довге волосся було заплетене у дві довгі косички, а на обличчі – чорні сонцезахисні окуляри. На її руках, звісно, немає обручки, але ще одним аксесуаром, який додав родзинки її образу, стала золотиста підвіска на шиї.
Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян
Підписники Кім, як завжди, були вражені відвертістю улюблениці: