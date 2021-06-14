Кім Кардашян позувала у відвертому корсеті й засвітила декольте: гарячі фото

Американська знаменитість Кім Кардашян взяла участь у новій спекотній фотосесії. Зірка знялась у незвичному боді-корсеті та продемонструвала пишний бюст.

Зірка реаліті-шоу та світська левиця Кім Кардашян обожнює епатажні та оригінальні аутфіти. Ними вона хизується у фотосесіях, подекуди відвертих та еротичних. Днями Кардашян оприлюднила чергову серію пікантних знімків.

Спекотно Кім Кардашян похизувалася пишними грудьми у крихітному купальнику: спекотний кадр

Гарячий образ Кім Кардашян

Знаменитість звабливо позувала перед об'єктивом на оксамитовому ліжку трав'яного кольору. Примітно, що вся кімната та look Кім Кардашян виконаний у таких відтінках зеленого. Для нової фотосесії світська левиця обрала чорний корсет-боді від Luis De Javier, що акцентував на відвертому декольте.

Верх зірка поєднала зі штанним костюмом від Jean Paul Gaultier та блискучими туфлями Christian Louboutin з гострим носком й на невисоких підборах. Спокусливий образ доповнювали масивна золота прикраса на шиї та незвичний манікюр.

Кім Кардашян розпустила волосся та вклала його пишними хвильками. На обличчі зірки красувався вишуканий макіяж, який став родзинкою та завершенням образу. Стилісти нафарбували на повіках розкішні графічні стрілки та підкреслили губи коричневим олівцем і матовою бежевою помадою.



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Реакція мережі

Шанувальники були в захопленні від такого незвичного та водночас стильного образу Кім Кардашян. Нова серія світлин набрала понад 3 мільйони вподобань та безліч коментарів: