Ким Кардашян позировала в откровенном корсете и засветила декольте: горячие фото

14 июня 2021 , 22:37
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Источник:

инстаграм Ким Кардашян

Американская знаменитость Ким Кардашян приняла участие в новой жаркой фотосессии. Звезда снялась в необычном боди-корсете и продемонстрировала пышный бюст.

Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян обожает эпатажные и оригинальные аутфиты. Ими она щеголяет в фотосессиях, иногда откровенных и эротических. На днях Кардашян опубликовала очередную серию пикантных снимков.

Жарко Ким Кардашян похвасталась пышной грудью в крошечном купальнике: жаркий кадр

Горячий образ Ким Кардашян

Знаменитость обольстительно позировала перед объективом на бархатной постели травяного цвета. Примечательно, что вся комната и look Ким Кардашян выполнены в таких оттенках зеленого. Для новой фотосессии светская львица выбрала черный корсет-боди от Luis De Javier, который акцентировал на откровенном декольте.

Верх звезда соединила с брючным костюмом от Jean Paul Gaultier и блестящими туфлями Christian Louboutin с острым носком и на невысоком каблуке. Соблазнительный образ дополняли массивное золотое украшение на шее и необычный маникюр.

Ким Кардашян распустила волосы и уложила их пышными волнами. На лице звезды красовался изысканный макияж, который стал изюминкой и завершением образа. Стилисты накрасили на веках роскошные графические стрелки и подчеркнули губы коричневым карандашом и матовой бежевой помадой.


Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян


​Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян

Реакция сети

Поклонники были в восторге от такого необычного и одновременно стильного образа Ким Кардашян. Новая серия фотографий набрала более 3 миллионов лайков и множество комментариев:

  • "Красотка";
  • "Мне понравилось";
  • "Этот образ такой прекрасный";
  • "Очень нравится аутфит и макияж глаз";
  • "Так соблазнительно";
  • "Прекрасно";
  • "Макияж глаз невероятный".
Автор: Надія Біленко