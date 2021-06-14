Ким Кардашян позировала в откровенном корсете и засветила декольте: горячие фото

Американская знаменитость Ким Кардашян приняла участие в новой жаркой фотосессии. Звезда снялась в необычном боди-корсете и продемонстрировала пышный бюст.
Звезда реалити-шоу и светская львица Ким Кардашян обожает эпатажные и оригинальные аутфиты. Ими она щеголяет в фотосессиях, иногда откровенных и эротических. На днях Кардашян опубликовала очередную серию пикантных снимков.
Жарко Ким Кардашян похвасталась пышной грудью в крошечном купальнике: жаркий кадр
Горячий образ Ким Кардашян
Знаменитость обольстительно позировала перед объективом на бархатной постели травяного цвета. Примечательно, что вся комната и look Ким Кардашян выполнены в таких оттенках зеленого. Для новой фотосессии светская львица выбрала черный корсет-боди от Luis De Javier, который акцентировал на откровенном декольте.
Верх звезда соединила с брючным костюмом от Jean Paul Gaultier и блестящими туфлями Christian Louboutin с острым носком и на невысоком каблуке. Соблазнительный образ дополняли массивное золотое украшение на шее и необычный маникюр.
Ким Кардашян распустила волосы и уложила их пышными волнами. На лице звезды красовался изысканный макияж, который стал изюминкой и завершением образа. Стилисты накрасили на веках роскошные графические стрелки и подчеркнули губы коричневым карандашом и матовой бежевой помадой.
Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Ким Кардашян / Фото из инстаграма Ким Кардашян
Реакция сети
Поклонники были в восторге от такого необычного и одновременно стильного образа Ким Кардашян. Новая серия фотографий набрала более 3 миллионов лайков и множество комментариев:
- "Красотка";
- "Мне понравилось";
- "Этот образ такой прекрасный";
- "Очень нравится аутфит и макияж глаз";
- "Так соблазнительно";
- "Прекрасно";
- "Макияж глаз невероятный".