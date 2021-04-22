Кім Кардашян одягнула сукню незвичайного крою та розбурхала мережу: пікантне фото

Світська левиця Кім Кардашян показала нові кадри з сімейного відпочинку, куди нещодавно відправлялась. Зірка засвітила розкішні форми у пляжній сукні, втім, її нестандартний крій підкорив увагу шанувальників.

Кім Кардашян нещодавно почала підтримувати тренд "натуральності" в мережі та все рідше публікує фото з макіяжем або фільтрами. ЇЇ нові фото – цьому доказ.

До слова У купальнику та без макіяжу: Кім Кардашян завела мережу провокативним знімком

Сексуальна Кім Кардашян

Американська зірка Кім Кардашян опублікувала серію спокусливих світлин, на яких позує на тлі атмосферного бунгало та пальм. Її довге та пишне волосся вільно спадає на плечі, а на обличчі – жодного макіяжу. Для фото зірка приміряла сукню пісочного кольору, яка має на собі незвичні зони оголення.



Кім Кардашян одягнула нестандартну сукню / Фото з інстаграму Кім Кардашян



Засмагла Кім Кардашян / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Верх плаття нагадує вигляд "перевернутого купальника", який часто одягають зірки сімейства Кардашян-Дженнер. На талії сукня теж ледь скріплює застібкою, а далі сукня має розріз в зоні стегон, оголюючи одну ногу Кім. "Це не для вашого розуміння", – таємничо підписала фото блогерка-мільярдерка.



Кім Кардашян без макіяжу / Фото з інстаграму Кім Кардашян

Реакція шанувальників

Незвична та дуже спокуслива сукня може стати новим трендом серед модниць, адже вона дуже прийшлась до вподоби фанатам Кардашян: