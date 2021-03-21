Кім Кардашян та Кендалл Дженнер показали розкішні фігури в шкіряних корсетах: фото

Зіркові сестри Кім Кардашян та Кендалл Дженнер знялись в спокусливій фотосесії. Вони позували в шкіряних корсетах поруч з кіньми та розбурхали уяву шанувальників.

Американські знаменитості Кім Кардашян та Кендалл Дженнер оприлюднили спекотні кадри з нової фотосесії. Зірки реаліті не втомлюються брати участь у відвертих зйомках та демонструвати спокусливі форми.

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Спекотна зйомка Кім і Кендалл

Модель та світська левиця обрали для зйомки оригінальну локацію та позували поряд з кіньми, що додавало кадрам особливої атмосферності. Кім Кардашян та Кендалл Дженнер постали в однакових вбраннях.

Зіркові сестри приміряли шкіряні корсети та штани коричневих відтінків. Такий одяг вони поєднали з високими чоботами та рукавичками. Вбрання підкреслило тонкі талії Кім та Кендалл та закцентувало на їхніх апетитних формах.

Сестри розпустили довге волосся та вклали їх легкими хвильками. На обличчі зірок також красувався однаковий макіяж, про який подбали стилісти. Очі Кім Кардашян та Кендалл Дженнер підкреслили коричневими та золотистими тінями, а губи нафарбували темною помадою.

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