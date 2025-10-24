Про це Кардашян розповіла у тизері 7 сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.
Як пише People, Кім Кардашян переживає багато стресу в житті. На інших кадрах видно, як модель плаче через нібито труднощі на частині іспиту для вступу до юридичного факультету.
Однак у відео видно, що після того, як Кім повідомила про аневризму, вона у сльозах обговорює розлучення з репером Каньє Вестом.
Я рада, що все закінчилось. Мій колишній буде у моєму житті, незважаючи ні на що. У нас четверо спільних дітей,
– сказала Кардашян.
Для довідки! Аневризма головного мозку – це випинання або роздування кровоносної судини в мозку. Існує кілька типів аневризм головного мозку з різним ступенем тяжкості та вони є поширеними.
З якими ще проблемами зіткнулась Кім Кардашян?
Кім Кардашян давно розповідала про труднощі з Каньє Вестом у реаліті-шоу. На прем'єрі 7 сезону "Сімейства Кардашян" вона зізналась, що внаслідок стресу загострився стан шкіри.
"У мене не було псоріазу з моменту розлучення, і він щойно почав повертатися", – поділилась зірка. Нагадаємо, що Кім і Каньє одружились у 2014 році, а розлучились у 2021.
За словами Кардашян, що відчувала сильний стрес, бо їй доводилось захищати їхніх з Вестом дітей: Норт, Сейнт, Чикаго і Псалма. Нещодавно один із них почув про поведінку свого батька.