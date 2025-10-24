Про це Кардашян розповіла у тизері 7 сезону реаліті-шоу "Сімейство Кардашян". Пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як пише People, Кім Кардашян переживає багато стресу в житті. На інших кадрах видно, як модель плаче через нібито труднощі на частині іспиту для вступу до юридичного факультету.

Однак у відео видно, що після того, як Кім повідомила про аневризму, вона у сльозах обговорює розлучення з репером Каньє Вестом.

Я рада, що все закінчилось. Мій колишній буде у моєму житті, незважаючи ні на що. У нас четверо спільних дітей,

– сказала Кардашян.

Для довідки! Аневризма головного мозку – це випинання або роздування кровоносної судини в мозку. Існує кілька типів аневризм головного мозку з різним ступенем тяжкості та вони є поширеними.

З якими ще проблемами зіткнулась Кім Кардашян?