У яскравій сукні та сережках Діани: Кейт Міддлтон приголомшила появою на параді в Лондоні

Кейт Міддлтон з'явилася на параді з нагоди дня народження короля Чарльза III – Trooping the Colour 2023. Він зібрав у Лондоні майже всіх членів королівської сім'ї. Принцеса Уельська виглядала приголомшливо в яскраво-зеленому ансамблі.

На парад 17 червня, присвячений 75-річчю Чарльза ІІІ, Кейт Міддлтон прибула в кінному екіпажі разом з дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї. Вони їхали разом з королевою Каміллою. Це перший Trooping Colour для Чарльза ІІІ в ролі короля, а для Кейт – у ролі принцеси Уельської.

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Образ Кейт Міддлтон на параді в Лондоні

На Trooping Colour 2023 Кейт Міддлтон одягла яскраво-зелений ансамбль – сукню з довгими рукавами, прикрашену синьо-срібними квадратними ґудзиками від сінгапурського дизайнера Andrew Gn. Капелюшок з широкими полями від Філіпа Трісі теж підібрала в тон.

Невістка Чарльза ІІІ доповнила образ сережками з сапфірами та діамантами, які раніше належали принцесі Діані, а також золотою брошкою з трилисника. Так вона віддала шану Ірландській гвардії, почесним полковником якої її призначили минулого року. Раніше ця роль належала її чоловіку принцу Вільяму, який тепер є полковником валлійської гвардії.

Образ Кейт Міддлтон на параді в Лондоні / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Образ Кейт Міддлтон на параді в Лондоні / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Зауважимо, Trooping Colour – це щорічний парад, яким святкують день народження правлячого монарха. Він відбувається в червні, хоча справжній день народження короля припадає на 14 листопада. Ця традиція сягає 18 століття, коли король Георг II захотів провести щорічний військовий парад у червні, щоб відзначити свій день народження в хорошу погоду. З того часу друга субота червня стала відома як офіційний день народження правлячого монарха.