Кейт Міддлтон з'явилась на тенісі у спідниці в горох і на високих підборах

У Лондоні триває Вімблдонський тенісний турнір. На спортивній події з'явилась Кейт Міддлтон. На трибунах вона вболівала за британця Енді Маррея, а тоді приготувала полуничний десерт. Для заходу герцогиня Кембриджська обрала вишуканий образ і високі підбори.

Як покровителька тенісного клубу All England Lawn Кейт Міддлтон відвідала п'ятий день Вімблдонського турніру. Компанію в Королівській ложі їй склав олімпійський медаліст Тім Генман. Після гри герцогиня Кембриджська провела час на кухні Всеанглійського клубу.

До теми Кейт Міддлтон та принца Луї помітили на прогулянці вулицями Лондона

Кейт Міддлтон взялась за приготування полуничних десертів. Крім того, вона поцікавилась, як клуб організовував доставку гарячих обідів для 200 осіб, які стали жертвами пандемії коронавірусу. Вишуканий образ вона довершила коричневим фартухом і проявила себе як гарна господиня.

Для перегляду всіх фото і відео гортайте вправо

Образ Кейт Міддлтон

На тенісному турнірі дружина принца Вільяма з'явилась у жіночному вбранні. На ній темно-синя плісирована спідниця в горох від улюбленого бренду Alessandra Rich. Низ довжини міді вона поєднала з обтислим білим топом і приталеним жакетом в тон.

Під елегантний образ Кейт Міддлтон підібрала туфлі-човники на високих підборах і невелику білу сумочку від преміального будинку мод Mulberry. Завершили look коштовні сережки з перлинами, золота підвіска та захисна маска з квітковим принтом. Герцогиня Кембриджська не знімала її і під час приготування десертів.

Кейт Міддлтон на тенісному турнірі / Фото Getty Images

Додамо, у вівторок, 29 червня, Кейт Міддлтон разом з принцом Вільямом і старшим сином Джорджем відвідала Євро-2020. Королівська сім'я вболівала за збірну Англії, яка зійшлась в поєдинку зі збірною Німеччини й обійшла її на два голи.