Кейт Міддлтон зустрілась з Джилл Байден: елегантні образи герцогині та першої леді США

Герцогиня Кембриджська 11 червня вперше зустрілась з першою леді США Джилл Байден. Вони відвідали місцеву початкову школу у графстві Корнуолл та взяли участь в освітньому круглому столі.
У п'ятницю, 11 червня, відбулась перша зустріч Кейт Міддлтон та Джилл Байден у графстві Корнуолл. Під час семінару вони разом з британськими експертами в галузі освіти обговорили розширення прав жінок та дітей. Зустріч герцогині Кембриджської та дружини президента США передує саміту G7.
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Образ Кейт Міддлтон
Для першої офіційної зустрічі з Джилл Байден Кетрін обрала вишукану сукню кольору фуксії довжини міді від улюбленого бренду Alexander McQueen. Широкий пояс елегантно підкреслив струнку фігуру герцогині.
Кейт Міддлтон поєднала сукню з бежевими туфлями-човниками на високих підборах. Її образ доповнювала лаконічна сумочка в тон, каблучка зі смарагдом та золоті сережки-кільця.
Герцогиня розпустила пишне волосся та злегка накрутила його в локони на кінцях. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж з акцентом на очах.
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Образ Джилл Байден
Дружина президента Сполучених Штатів повторила свій попередній аутфіт. Вона приміряла недовгу молочну сукню, а зверху накинула яскравий жакет насиченого рожевого кольору. Перша леді поєднала вбрання з так само бежевими туфлями з гострим носком.
Джилл Байден доповнила образ довгим перлинним намистом та сережками-камінцями. Вона розпустила волосся та вклала його хвильками. Завершував аутфіт розкішний макіяж. Перша леді нафарбувала очі темними тінями та підкреслила губи рожевою помадою.
Поїздка Байденів до Європи: що відомо
- У графстві Корнуолл, що у Великій Британії, з 11 до 13 червня відбуватиметься саміт G7. Країни-члени "Великої сімки" обговорять низку глобальних проблем та обговорять реакцію на деструктивні дії Росії.
- 13 червня з президентським подружжям Байденів зустрінеться королева Єлизавета ІІ.
- Потім президент Сполучених Штатів поїде у Бельгію, де 14 червня він візьме участь у саміті лідерів країн НАТО. 15 червня пройде саміт США – ЄС.