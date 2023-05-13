Підтримала Україну: принцеса Кейт Міддлтон знялася у кліпі Kalush Orchestra для Євробачення-2023

Kalush Orchestra відкрили фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023. У кліпі артистів неочікувано з’явилася принцеса Кейт Міддлтон, вона зіграла на фортепіано.

Кейт Міддлтон дуже зворушливо підтримала Україну, з’явившись у кліпі Kalush Orchestra. Зазначимо, що фінал Євробачення-2023 вже стартував, Україну представляє гурт TVORCHI.

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Цікаво, що під час відкриття конкурсу показали кліп Kalush Orchestra на пісню "Стефанія", з якою вони перемогли у 2022 році. Відео знімали в Україні та у Великій Британії.

Зазначимо, що партію на фортепіано зіграли відомий композитор Ендрю Ллойд Веббер та принцеса Уельська. Кейт Міддлтон продемонструвала неймовірні навички гри на фортепіано.

Принцесу можна було побачити у відео в неймовірній сукні синього кольору у Багряній вітальні Віндзорського замку.

Приємно приєднатися до Kalush Orchestra у спеціальному перфомансі. Насолоджуйтесь шоу, Ліверпуль,

– йдеться у повідомленні на сторінці принца та принцеси Уельських.

Як повідомляє The Daily Mail, Кейт Міддлтон з’явилася у вечірній сукні від Jenny Packham, щоб символічно підтримати Україну, яка мала прийняти цьогорічний конкурс.

Принцеса Кейт також віддала зворушливу данину поваги покійній королеві Єлизаветі II, одягнувши сережки з її особистої колекції.



Кейт Міддлтон зіграла на фортепіано для кліпу Kalush Orchestra / Фото королівської родини

До слова, відкриття фіналу Євробачення-2023 було неймовірним. Kalush Orchestra виступили з яскравою та драматичною постановкою.

Хлопці розпочали виступ начебто в Києві – у вагоні метро. Вони заспівали пісню, з якою перемогли минулого року – Stefania. Опісля колектив немовби перенісся на сцену у Ліверпулі. Виступ супроводжувався світловими ефектами у вигляді вишиванки.

До слова, Україну представлятиме гурт TVORCHI. Раніше ми писали, що їх прийшов підтримати відомий всім дует – Вєрка Сердючка з мамою. Вони були у антивоєнних футболках.