Кейт Міддлтон вийшла у світ зі свекрами й показала стриманий образ у сірій сукні

Принц Чарльз з дружиною Каміллою відвідали школу мистецтв і запросили туди невістку Кейт Міддлтон. Вона обрала найбільш вдалий образ для сімейного виходу – сіру сукню за коліно.

Син Її Величності принц Чарльз навідався у Школу традиційних мистецтв, яка заснована його Фондом в районі Трініті-Буй-Уорф, що в Лондоні. З собою він покликав герцогиню Каміллу та дружину старшого сина Кейт Міддлтон, адже та теж небайдужа до мистецтва.

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Образ Кейт Міддлтон для виходу зі свекрами

На зустріч з принцом Чарльзом і герцогинею Каміллою вона прибула в сукні улюбленого британського бренду Catherine Walker. У ній Кейт Міддлтон вперше з'явилась 2019 року. На початку 2022 вона знову одягла сіре плаття у стилі baby doll з приталеним верхом і кльошним низом. Лаконічний чорний комірець і широкий пояс у тон додавав її образу елегантності.

Стриманий look герцогиня Кембриджська поєднала зі щільними колготками та замшевими туфлями з гострим носком від Gianvito Rossi. З собою вона взяла маленьку сумочку Mulberry та одягла діамантові сережки Diana Degalis. Її волосся зібрали в "мальвіну" з локонами.

Кейт Міддлтон з принцом Чарльзом і Каміллою / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Кейт Міддлтон у стриманій сірій сукні / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Кейт Міддлтон з Каміллою / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

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