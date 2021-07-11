Кейт Міддлтон вийшла у світ з 72-річним батьком: рідкісні фото

Кейт Міддлтон повернулась до повноцінного виконання королівських обов'язків. Разом з батьком Майклом Міддлтоном вона побувала на фіналі Вімблдонського турніру. Разом вони потрапили в об'єктив папараці.

Дванадцятий день Вімблдонському турнірі Кейт Міддлтон відвідала з чоловіком принцом Вільямом, тоді як в неділю, 11 липня, завітала на фінальний матч з 72-річним батьком.

Варто знати Кейт Міддлтон після самоізоляції з'явилась на публіці в елегантній сукні

Британський бізнесмен Майкл Міддлтон рідко з'являється з донькою на публіці. Схоже, він, як і герцогиня Кембриджська, є справжнім фанатом тенісу й не міг пропустити заключне змагання чоловіків. Разом їх сфотографували в королівській ложі. Ці кадри встигли зворушити мережу.

Кейт Міддлтон з батьком Майклом / Фото Getty Images

Образ Кейт Міддлтон

Для виходу з батьком Кейт Міддлтон обрала милу ніжно-рожеву сукню довжини міді з широким поясом в тон і ґудзиками в зоні декольте. Це жіночне вбрання від бренду Beulah London. Його вартість становить 695 фунтів стерлінгів – трохи більше як 26 тисяч гривень.

Під витончену сукню герцогиня Кембриджська підібрала нюдові туфлі-човники на стійких підборах від знаменитої марки ALDO. Вони обійшлись Кейт Міддлтон всього 80 доларів – близько 2 тисяч гривень. З аксесуарів вона обрала ніжний клатч, розшитий бісером, сережки з діамантами та захисну маску з квітковим принтом.

Кейт Міддлтон на тенісному турнірі / Фото Getty Images