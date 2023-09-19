У чорному жакеті: Кейт Міддлтон у стильному вбранні посиділа за кермом вертольота

Принцеса Уельська прибула на авіабазу військово-морського флоту. Вона зустрілась з екіпажем та спробувала себе в ролі пілота вертольота в симуляції.

Дружина принца Вільяма дебютувала з новою військовою посадою – король призначив її головнокомандувачем повітряного флоту. З цієї нагоди Кейт Міддлтон прибула до Сомерсета, де відвідала Королівську військово-морську авіаційну базу.

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Ця авіабаза є однією з найбільш завантажених у Британії. Принцеса Уельська оглянула диспетчерську вежу, поспілкувалась з екіпажем вертольота Wildcat та навіть спробувала себе у ролі пілота вертольота у симуляції.

Також Кейт Міддлтон пройшла техніку з засобів виживання та приміряла рятувальний жилет. Її кумедна реакція на те, як роздувся жилет, стара вірусною у мережі.

Образ Кейт Міддлтон

Принцеса Уельська для відвідин військової авіабази вирішила не обирати мілітарі-стиль. Натомість вона одягнула чорні завужені штани зі стрілками, білий топ та двобортний чорний жакет Holland Cooper із золотою брошкою і ґудзиками.

Кейт Міддлтон доповнила свій образ замшевими туфлями Gianvito Rossi на високих підборах та золотими сережками. Вона розпустила волосся та зробила повсякденний макіяж.

Кейт Міддлтон відвідала авіабазу: відео