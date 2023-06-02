У сукні з подіуму та босоніжках Prada: Кейт Міддлтон приголомшила образом на весіллі в Йорданії

Принц і принцеса Уельські прибули до Йорданії на весілля Хусейна та Раджви. На грандіозну церемонію запросили понад 1 700 гостей з усього світу. Кейт Міддлтон ефектно виділялася серед них у ніжно-рожевій сукні з подіуму.

28-річний спадкоємний принц Йорданії Хусейн офіційно одружився з 28-річною архітекторкою з Саудівській Аравії Раджвою Аль-Саїф. Весілля відбулося 1 червня в палаці Захран. Якщо в Аммані всі погляди були прикуті до весільної сукні нареченої, то в мережі активно обговорюють розкішний вихід Кейт Міддлтон.

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Розкішний образ Кейт Міддлтон на весілля принца Йорданії

Принцеса Уельська підібрала легку ніжно-рожеву сукню від ліванського дизайнера Елі Сааба, який шив вбрання нареченій Раджві. Вона з довгими рукавами, високою горловиною та рельєфним декором на ліфі й талії. Бренд Elie Saab презентував її на подіумі 2017 року в колекції осінь-зима.

Крім того, Кейт Міддлтон підкреслила свій образ золотим блискучим клатчем Wilbur & Gussie, з яким її бачили 2020 року в королівському турі Ірландією. Бежеві замшеві босоніжки від Prada теж були в її гардеробі й елегантно доповнили сукню. На завершення принцеса Уельська підібрала сліпучі сережки та вклала волосся в легкі локони.

Святкування весілля наслідного принца Аль-Хусейна бін Абдулли та принцеси Раджви Аль-Хусейн учора в Йорданії,

– підписало королівське подружжя в інстаграмі.

Кейт Міддлтон і принц Вільям на весіллі в Йорданії / Фото з інстаграму