Кейт Міддлтон і принц Вільям взяли сина Джорджа на Євро-2020

Герцоги Кембриджські забрали принца Джорджа зі школи й повели на стадіон Вемблі, що в Лондоні. Разом з 7-річним сином Кейт Міддлтон і принц Вільям побачили, як Англія грає на Євро-2020. Британці зійшлися в матчі зі збірною Німеччини.

До офіційного виходу королівського подружжя долучився їхній старший нащадок – принц Джордж, який фанатіє від футболу. Щоправда, королівський протокол не дозволив хлопчику з'явитися на стадіоні у формі збірної Англії. Як і належить представнику монаршої родини, Джордж був одягнений у темний піджак з червоно-синьою краваткою як у принца Вільяма. Так, у батька й сина вийшов своєрідний family look.

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Як і належить представнику монаршої родини, Джордж був одягнений у темний піджак з червоно-синьою краваткою, як у принца Вільяма. Так, у батька й сина вийшов своєрідний family look. Розкішна Кейт Міддлтон також представила кольори Великої Британії. На матчі Англія – Німеччина вона з'явилась у чорних штанах з високою талією, білому топі з декольте й твідовому піджаку насиченого червоного кольору.

Фото Кейт Міддлтон, принца Вільяма та принца Джорджа на Євро-2020 дивіться на сайті видання People

Перед матчем королівська сім'я привіталась з зіркою британського футболу Девідом Бекхемом, який був гостем на їхньому помпезному весіллі. Папараці підловили принца Джорджа, коли він співав державний гімн разом з обома батьками. Схоже, найбільше емоцій від гри отримав 7-річний хлопчик.

Нагадаємо, старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма не вперше спостерігає за матчем наживо. Герцог Кембриджський брав його з собою на стадіон в Норвіч, коли грала його улюблена команда Астон Вілла. Було це в жовтні 2019 року.