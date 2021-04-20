Кейт Міддлтон помітили на шопінгу з дітьми: що вразило очевидців

Днями Кейт Міддлтон помітили в одному з супермаркетів Лондона. Вона відправилася на шопінг з Джорджем і Шарлоттою. Очевидців неабияк шокувало те, що королівські нащадки розраховувалися за покупки самі.

Одразу після похорону принца Філіпа в суботу, 17 квітня, герцоги Кембриджські покинули Віндзорський замок і повернулися у свою резиденцію в Лондоні. У понеділок, 19 квітня, Кейт Міддлтон вийшла за межі Кенсінгтонського палацу та вирушила на шопінг. Компанію їй склали двоє дітей – 7-річний принц Джордж і 5-річна принцеса Шарлотта.

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Попри те, що старші члени королівської родини мають особистих помічників, дружина принца Вільяма не відхрещується від простого життя та часто їздить за покупками самостійно. Її не вперше бачать у супермаркеті з дітьми, однак цей сімейний вихід став особливим. Очевидці помітили, що Джорджу та Шарлотті виділили власний бюджет, якого вони дотримувалися, вибираючи собі речі. Вони розплачувалися за покупки своїми кишеньковими грошима.

"Це просто добре виховані діти і нормальні батьки, які намагаються чинити правильно, і це прекрасно", – йдеться в джерелі.

Зазначимо, до виховання нащадків королівське подружжя Кейт Міддлтон і принца Вільяма ставиться дуже відповідально, однак не відмовляє їм у звичайних дитячих втіхах. На Пасху сім'я "відірвалася на повну". Батьки влаштували Джорджу, Шарлотті та Луї полювання за великодніми яйцями та приготували з ними великий шоколадний торт.