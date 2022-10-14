Кейт Міддлтон одягнула вінтажний жакет Chanel для виходу у світ: чим він особливий

Принц та принцеса Уельські відвідали Олімпійський парк імені королеви Єлизавети II. Елегантний образ Кейт Міддлтон активно обговорювали в мережі, – через її жакет Chanel, якому понад 25 років.

Принц Вільям і Кейт Міддлтон днями приїхали в Олімпійський парк на стадіон. Там компанія Coach Core святкувала 10-річчя. Організація спортивного характеру спеціалізується на навчанні молоді.

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Що одягла Кейт Міддлтон одягла

Принцеса Уельська прибула на зустріч у твідовому жакеті від Chanel та чорних прямих брюках. Вона доповнила вбрання чорним топом та замшевими туфлями на високих підборах.

Також Кейт довершила образ аксесуарами – ніжними сережками-кільцями та тонким ланцюжком з підвіскою із сапфіром.



Кейт Міддлтон / Фото з інстаграму Hello

Найбільше обговорюваним став жакет від Chanel – вінтажний піджак кобальтового кольору належить до колекції 1995 року. Такі твідові костюми – одна з родзинок бренду, яку впровадила Коко Шанель. Спершу вони не користувалися популярністю, але після Другої світової війни "залетіли" у повоєнні модні тренди.

До того ж Кейт Міддлтон поціновувачка вінтажного вбрання. У своїй колекції вона зберігає червоний жакет YSL, який купила під час навчання в університеті, сукню 50-х років від Willow Hilson Vintage та сумку 60-х від Wayne Taylor.

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