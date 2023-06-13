Залучила чотирилапого улюбленця: Кейт Міддлтон незвично обрала ім'я для сина Джорджа

Кейт Міддлтон та принц Вільям вирішили незвичним способом обрати ім'я для свого первістка. Як виявилось, вони залучили до важливого рішення свого собаку Лупо.

У 2013 році королівське подружжя вперше стало батьками. Вони оригінально підійшли до вибору імені для первістка. Про це розповів королівський біограф.

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Кейт Міддлтон оригінально обрала ім'я для сина

Зіркові батьки, а саме Кейт Міддлтон, вирішили довіритися чотирилапому улюбленцю Лупо. Кетрін та принц Вільям написали ймовірні імена на клаптиках папера та поклали їх на підлогу. Лупо ж мав підійти до одного папірця – і він обрав ім'я Джордж.



Принц Джордж з Лупо на третій день народження / Фото PA

Ймовірно, такий метод вже не застосовувався щодо принцеси Шарлотти та принца Луї.

Яку роль принц Джордж відіграє в монаршій сім'ї

, англійський кокер-спанієль Лупо прожив 9 років та помер у 2020 році. Він був улюбленцем принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Зараз королівське подружжя піклується про собаку Орлу.

Принц Джордж посідає друге місце у черзі на британський престол – на першому його батько принц Вільям. Майбутньому королю довіряють все більше обов'язків та щоразу частіше беруть його на важливі події в житті монархії.

Наприклад, на коронації Чарльза III принц Джордж не просто стояв на балконі, а прислуговував королю. Попри юний вік батьки наважились передати йому обов'язки пажа.