Кейт Міддлтон розсекретила кумедне прізвисько принца Луї: як вона називає сина

Принцеса Уельська має особливе прізвисько для сина, принца Луї. Вона розсекретила його днями, звертаючись до малюка.

8 травня завершилися всі святкування коронації Чарльза ІІІ. Це сталося на добрій ноті – день мав назву The Big Help Out й мав на меті допомагати близьким.

Яке прізвисько у принца Луї

Уся сім'я принца та принцеси Уельських зібралась у третьому скаутському гурті, щоб полагодити їхню хатину. До роботи всіляко долучався і 5-річний принц Луї. Він зачаровував британців пустотливою поведінкою.

Принцеса Уельська долучилась до гурту дітей, що смажили зефір у багатті. Серед них був і маленький Луї. Кейт Міддлтон під час спілкування розсекретила прізвисько сина, порадивши йому кинути у вогонь паличку від зефіру.

"Кинь це у вогонь, Лу Баг", – сказала Кетрін.



Кейт Міддлтон та Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї

Прізвиська – звична річ для британської королівської родини. Наприклад, принца Гаррі насправді звати Генрі, а повне ім'я Кейт – Кетрін. Всім давно відоме прізвисько Єлизавети ІІ – Лілібет.