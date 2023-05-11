Кейт Міддлтон розсекретила кумедне прізвисько принца Луї: як вона називає сина
Джерело:People
Принцеса Уельська має особливе прізвисько для сина, принца Луї. Вона розсекретила його днями, звертаючись до малюка.
8 травня завершилися всі святкування коронації Чарльза ІІІ. Це сталося на добрій ноті – день мав назву The Big Help Out й мав на меті допомагати близьким.
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Яке прізвисько у принца Луї
Уся сім'я принца та принцеси Уельських зібралась у третьому скаутському гурті, щоб полагодити їхню хатину. До роботи всіляко долучався і 5-річний принц Луї. Він зачаровував британців пустотливою поведінкою.
Принцеса Уельська долучилась до гурту дітей, що смажили зефір у багатті. Серед них був і маленький Луї. Кейт Міддлтон під час спілкування розсекретила прізвисько сина, порадивши йому кинути у вогонь паличку від зефіру.
"Кинь це у вогонь, Лу Баг", – сказала Кетрін.
Кейт Міддлтон та Луї / Фото з інстаграму королівської сім'ї
Прізвиська – звична річ для британської королівської родини. Наприклад, принца Гаррі насправді звати Генрі, а повне ім'я Кейт – Кетрін. Всім давно відоме прізвисько Єлизавети ІІ – Лілібет.
- Зауважимо, принц Луї підкорював публіку ще й на коронації. Він не стримував емоцій, а широко та часто позіхав і смикав сестру. Ці кадри розлетілися в мережі й стали мемами.